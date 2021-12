Shopping di Natale e parcheggi in centro: "La gratuità dalle 16 ci sarà anche quest’anno"

Sosta gratuita in centro storico durante il periodo natalizio a partire dalle 16. Ad annunciarlo è l’assessore alla Mobilità Gianandrea Baroncini, specificando che "martedì la delibera approderà in giunta con lo stesso schema degli anni precedenti e dopo il vaglio della ragioneria". Prosegue Baroncini: "Sulla sosta in centro storico durante il periodo natalizio anche per quest'anno l'Amministrazione comunale mantiene l'impegno ad anticipare la gratuità dalle 16. Sicuramente non abbiamo avuto ancora il tempo necessario ad approfondire quanto sia il reale contribuito del provvedimento alla ‘vitalità del centro’ nelle settimane degli acquisti di Natale, soprattutto in relazione al fatto che questo porta in sé un elemento che snatura la ‘dinamica di rotazione’ dei parcheggi che è propria di zone ad alta frequentazione introducendo un incentivo alla stanzialità dalle 16 in avanti".

Argomenta ancora l'assessore: "Pur essendo a ‘costo zero’, l'estensione della gratuità comporta comunque la stima di una minore entrata e la necessità di una adeguata comunicazione. Questa è la situazione e vogliamo considerare i contributi e le sollecitazioni di queste ore in modo costruttivo. Ci preme però ribadire che non ci sono dimenticanze e anzi abbiamo sempre dimostrato nelle nostre azioni concrete, dagli sgravi sulla Tari all'esenzione sull’occupazione di suolo pubblico, che aiutare le realtà economiche e sociali è una strategia centrale in tutte le nostre scelte prima, durante e dopo la pandemia".