Shuttle per l'aeroporto di Bologna anche a Ravenna (e nei lidi?): ma solo nel 2025

Ha scatenato una vera e propria polemica l'annuncio dell'attivazione dello shuttle tra l'aeroporto Marconi di Bologna e la Romagna. Una buona notizia, naturalmente: ma a fare discutere è stata l'assenza di Ravenna tra le destinazioni turistiche romagnole collegate con lo scalo bolognese - a differenza della vicina Cervia. La nota di Apt servizi diffusa alla stampa, infatti, inserisce tra le città collegate solo Cesenatico, Cervia, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica.

Fortunatamente, però, anche la città dei mosaici dovrebbe - il condizionale è d'obbligo - essere inclusa a breve tra le destinazioni dello shuttle. Ad assicurarlo è l'assessore al turismo Giacomo Costantini, che spiega: "Il servizio Shuttle Italy di collegamento con l'Aeroporto di Bologna coinvolgerà anche Ravenna dal 2025, così come era prima del Covid. È un progetto di sistema che coinvolge sia Visit Romagna che Apt Emilia Romagna e che sta procedendo per step, necessari per raggiungere la piena operatività dopo la grave battuta d'arresto che i bus operator hanno avuto con la pandemia".

Non solo: "non è escluso che", in futuro, "si possa pensare a un proseguimento anche su Lido di Classe e Lido di Savio", ha annunciato la consigliera comunale del gruppo misto Chiara Francesconi durante una commissione consiliare mercoledì pomeriggio. Al momento, infatti, sul sito del servizio Ravenna non è ancora presente: bisognerà attendere, come ha detto l'assessore, la prossima estate.