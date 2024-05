Uno shuttle tra la Romagna e l'aeroporto di Bologna: le fermate

Dalle prossime ore via alle prime prenotazioni online su www.shuttleitalyairport.it da Cesenatico, Cervia, Riccione, Misano e Cattolica da e per l’Aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna, grazie alla collaborazione tra Shuttle Italy Airport e la storica azienda di trasporti cesenate “Autoservizi Casadei” e il “Gruppo Taxi Cattolica”. Il nuovo progetto mette in connessione destinazioni e territori turistici di valore internazionale, offrendo la possibilità di arrivi e/o partenze per viaggiatori, nazionali e internazionali, in movimento sull’asse Bologna-Riviera Adriatica, aprendo un nuovo percorso di incoming turistico.

Il tutto grazie alla collaborazione con vettori territoriali privati, quali “Autoservizi Casadei”, e le Cooperative Taxi (CO.TA.RI. e Gruppo Taxi Cattolica), che offrono un reale servizio “porta a porta” per turisti e viaggiatori. Prenotando online è possibile raggiungere una delle fermate delle linee “Shuttle” partendo direttamente dal portone di casa o dal proprio hotel, utilizzando minivan o auto pubbliche. Si viaggia, quindi, in un’unica soluzione di continuità tra punto di partenza e di arrivo del proprio itinerario.

"Il nostro servizio compie un ulteriore salto imprenditoriale e dimensionale. Oggi i bus vivono una nuova fase, sono comodi, veloci, economici e diminuiscono il traffico d’auto private. Ti consentono di partire e arrivare da casa, con il servizio door to door – spiega Roberto Benedettini, amministratore unico “Vip Srl” – collegandosi al nostro sito ufficiale. I risultati ottenuti in questi anni ci dicono che gli shuttle rispondono completamente a questa domanda. La crescita costante dell’hub aeroportuale bolognese lo ha fatto diventare snodo centrale di tutto il sistema e delle infrastrutture di mobilità, di cui i nostri bus sono ormai un elemento d’integrazione importante".

"Il ruolo strategico degli aeroporti regionali nell’internazionalizzazione della nostra offerta di vacanza si rinforza ulteriormente - commenta il presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna Davide Cassani - grazie a questi collegamenti messi a disposizione dagli operatori del territorio, che accorciano le distanze rendendo l’esperienza della vacanza ancora più piacevole. Un servizio di transfer ancora più efficiente e personalizzato -con il door to door- fa della nostra Riviera - un luogo sempre più attrattivo per i tanti turisti stranieri che ci vogliono scoprire".