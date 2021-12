Si accende la speranza sul futuro dello Spartaco: "Con il Comune si ragiona sul rinnovo"

Dopo la mobilitazione "Spartaco R-Esiste" svoltasi nei girdini Speyer, l’assemblea del centro sociale ravennate ha incontrato lunedì l’assessore Fabio Sbaraglia e la dirigente Laura Rossi per discutere del futuro dello spazio: “Spartaco continuerà a vivere e la concessione verrà rinnovata, ma rimangono diverse incognite sull’utilizzo degli spazi”.

L’assemblea del CSA Spartaco si ritiene soddisfatta del risultato ottenuto: "Rispetto ai segnali e al silenzio iniziale, il Comune ha l’intenzione di ritirare la revoca anticipata della concessione e ragionare su un suo rinnovo per il prossimo anno. Una soluzione che ci lascia certamente ben sperare – commentano dall’Assemblea - Anche se sono rimaste in ballo alcune incognite di non poco conto su cui sarà importante mantenere una certa chiarezza e fermezza, in particolare sulla fruibilità degli spazi".

Infatti, per il Comune alcune stanze del centro sociale non risulterebbero agibili per ospitare eventi aperti al pubblico. "Pertanto, sarà limitata l’agibilità ad alcune sale e nel frattempo si programmeranno i lavori di messa a norma dove necessario. Una condizione che è importante non rimanga permanente – continua l’assemblea - Per questo motivo avanzeremo la necessità di inquadrare degli orizzonti temporali con almeno obiettivi minimi di ripristino affinchè le attività del centro sociale possano tornare presto a regime".

Inoltre, l’assemblea dello Spartaco precisa la natura e l’identità dello spazio, fondata sul concetto di autogestione: “Vent’anni di autogestione non verranno cancellati e gli eventuali compromessi che verranno presi con l’amministrazione comunale non lederanno certamente a questa nostra identità. Quello che sottolineiamo è che la natura dello spazio così come le sue attività che si sono consolidate negli anni dovranno mantenere questa impostazione”. Il prossimo incontro con l’assessorato è previsto per la seconda metà di gennaio 2022.