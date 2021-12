Si allarga via Sardegna e si sistemano le strade a Cervia

La Giunta comunale di Cervia, sulla base dell’Accordo quadro per l’attuazione del programma degli interventi di manutenzione delle strade, ha approvato i progetti esecutivi della manutenzione e allargamento di via Sardegna e del secondo stralcio di interventi di manutenzione ordinaria delle strade del territorio.

I lavori in via Sardegna a Pinarella consistono nella messa in sicurezza del manto stradale, deteriorato a causa della presenza di avvallamenti e dissesti dovuti alle radici delle alberature. Inoltre la strada verrà allargata lungo il lato sud per consentire il transito in sicurezza degli automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani. L’importo complessivo dei lavori e dì 200.000 euro.

Il secondo progetto riguarda la sistemazione della rete viaria del territorio comunale. In particolare verranno eseguiti interventi di manutenzione ordinaria quali riparazioni localizzate e di posa in opera di conglomerati bituminosi sulle pavimentazione di strade e aree di sosta danneggiate e usurate. L’importo complessivo delle opere è di 250.000 euro.

I lavori partiranno nei primi mesi dell’anno e saranno comunque completati entro la primavera. Questi lavori di manutenzione ordinaria procedono parallelamente ai lavori di manutenzione straordinaria già finanziati.