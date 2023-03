Si amplia il cimitero di Sant'Agata sul Santerno: lavori in estate

La giunta del Comune di Sant'Agata sul Santerno ha approvato il progetto esecutivo del primo stralcio dell'ampliamento del cimitero. I lavori consistono in 64 nuovi loculi, 160 cellette ossari, un giardino per lo spargimento delle ceneri, adeguamenti alla camera mortuaria, nonché la realizzazione di un percorso interno senza barriere architettoniche. L'area di ampliamento è individuata dalla cinta muraria realizzata nel 2007, in previsione dei lavori.

Salvo imprevisti, i lavori inizieranno entro l'estate e dureranno circa 10 mesi. Il costo totale è di 300mila euro, finanziato con risorse proprie dell'ente. È online il bando di gara per l'affidamento dei lavori sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione Unione - Bandi di gara - Lavori.