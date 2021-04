Si appisola con la pentola sui fornelli, intossicato nell'incendio subito domato

Un uomo di 35 anni è finito in ospedale per aver inalato il fumo che si è diffuso nel più classico degli incidenti domestici, un incendio che si è sprigionato da una pentola dimenticata sui fornelli

Un uomo di 35 anni, di origine brasiliana, è finito in ospedale per aver inalato il fumo che si è diffuso nel più classico degli incidenti domestici, un incendio che si è sprigionato da una pentola dimenticata sui fornelli. E' quanto capitato in via Rampina, nel quartiere San Biagio di Ravenna intorno alle 17. Le fiamme hanno lambito l'aspiratore sopra i fornelli e il mobilio circostante, causando del fumo nero che è uscito dalla finestra, allarmando i presenti, che hanno chiamato i vigili del fuoco.

Sul posto si sono portati i pompieri, l'ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia Locale. Secondo quanto è emerso l'uomo si è appisolato a letto con la pentola sul fornello ed è rimasto lievemente intossicato dal fumo inalato. Per questo è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio in pochi minuti e messo in sicurezza l'area.

.