Si aprono le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali

Sono aperte da venerdì 8 gennaio e fino a venerdì 29 gennaio 2021 le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2021/2022, per i bambini nati negli anni 2016, 2017 e 2018. Per effettuare la domanda di iscrizione on line non occorre l’Isee. Si invitano le famiglie ad una attenta lettura del bando, accedendo al sito www.istruzioneinfanzia.ra.it nella Sezione 'servizi online' scaricabile da domani alla pagina “Iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali per l'anno scolastico 2021/2022”. Possono presentare domanda i genitori (esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari) dei bambini in età. I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data del 7 gennaio 2021.

L’iscrizione alle scuole dell'infanzia comunali avviene esclusivamente in modalità online ai seguenti link: accesso con spid dove si potranno utilizzare le credenziali del proprio gestore; accesso senza spid dove è necessario effettuare prima la registrazione oppure inserire le credenziali (utente e password) già utilizzate in precedenti iscrizioni ai servizi educativi/scolastici. Dopo la compilazione e l’inoltro della domanda di iscrizione è possibile stampare copia della domanda stessa che riporta in calce il numero di ricevuta indispensabile per la consultazione della graduatoria.

La domanda, una volta inoltrata, non può più essere modificata, quindi eventuali modifiche o integrazioni devono essere comunicate, entro la data di scadenza del bando di iscrizione, via e-mail all’indirizzo ufficioiscrizioni@comune.ra.it oppure tramite fax allo 0544546090, allegando in entrambi i casi copia del documento di identità del dichiarante. La procedura on line è corredata da spiegazioni e guida.

Per qualsiasi chiarimento o difficoltà nella compilazione della domanda o sull’utilizzo della procedura online è possibile rivolgersi al servizio di help-desk contattando i numeri 0544482376 - 0544485408, attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, o scrivendo una email all’indirizzo ufficioiscrizioni@comune.ra.it. Solo per le famiglie che non dispongano di mezzi propri è attiva una postazione assistita all’Unità operativa Sportello polifunzionale in viale Berlinguer 68. Per usufruire del servizio è necessario prendere appuntamento telefonando ai numeri 0544482376 – 0544485408, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Sarà, inoltre, possibile effettuare l'iscrizione online negli uffici decentrati sul territorio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30: a San Pietro in Vincoli in via Pistocchi 41/A (0544485771); a Marina di Ravenna in piazzale Marinai d'Italia 19 (0544485793); a Mezzano in piazza della Repubblica 10 (0544485670); a Piangipane in piazza XXII Giugno 6 (0544485750). Mentre dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30, al martedì e giovedì dalle 14 alle 17, sabato chiuso sarà possibile recarsi a Ravenna in via Aquileia, 13 (0544482323) e in via Maggiore 120 (0544482043). Inoltre le famiglie che necessitano di informazioni in lingua possono rivolgersi alla Casa delle Culture in piazza Medaglie d'Oro 4, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle 17.00 telefonando ai numeri 0544591876 oppure 3319342223 per appuntamento.

Le scuole dell’infanzia comunali

· Felici Insieme - via Palestro, 6

· Freccia Azzurra - via Aniene, 52

· Fusconi - via Lario, 23

· Garibaldi - via S. Baldini, 2

· I Delfini - viale del Gabbiano, 23

· I Folletti - piazza Bardi, 1

· Il Gabbiano - via Rotta, 44

· Il Grillo Parlante - via Fenaria Vecchia, 8

· Il Pettirosso - via Combattenti Alleati, 16

· Il Veliero - via Lagosanto, 15

· L'Airone - via Romea Sud, 508

· Le Ali - via Cesarea, 10/a

· Mani Fiorite - via Caorle, 28

· Missiroli - via Piangipane, 101

· Monti - via Capodistria, 6

· Pasi - via A. Rasponi, 29/31

· Peter Pan - via del Pino, 11

· Polo Lama Sud - via Vitruvio, 2

· Villa dell'Albero - via Cella, 95