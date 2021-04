Si arrampica per gioco sull'albero, ragazzo precipita nel vuoto

Un gioco finito male per un 28enne che, nel pomeriggio di sabato, è precipitato da un albero. Secondo quanto emerso, intorno alle 18 il giovane insieme a un gruppo di amici si trovava a Gambellara in via Spadolaro quando ha deciso di scalare la pianta. Una presa mancata o la perdita di equilibrio hanno fatto si che il ragazzo precipitasse nel vuoto con un volo di diversi metri. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 ed è stato fatta alzare in volo anche l'eliambulanza. Soccorso e stabilizzato, il 28enne è stato poi trasportato al "Bufalini" di Cesena dove comunque le sue condizioni non preoccuperebbero i medici.