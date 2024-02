Si celebra il Giorno del Ricordo: "Giusta azione di memoria nei confronti delle vittime innocenti"

Celebrato dall'amministrazione comunale di Faenza il Giorno del Ricordo. Questo l'intervento del presidente del Consiglio comunale, Niccolò Bosi: "Oggi siamo qui per un atto necessario di storia. Vent’anni fa il nostro Parlamento istituiva il Giorno del Ricordo, una data e un giorno che ci chiamano a non dimenticare e a riflettere. A partire dagli anni duemila con l’istituzione del giorno della Memoria prima e quello del Ricordo poi, il nostro legislatore ha compiuto azioni forti e necessarie affinché la nostra società potesse crescere avendo ben presente tragedie, orrori ed errori del passato, del nostro passato come italiani, del nostro passato come Europei".

"E non dobbiamo mai dimenticarcelo, la storia del popolo europeo è una storia di lotte e violenze, di contrapposizioni e di logiche di potenza. Una storia andata avanti così per quasi due millenni, culminata con i due conflitti mondiali del Novecento che hanno portato alla morte di milioni di giovani soldati, decimando generazioni e, soprattutto con l’ultimo conflitto mondiale, si è riversata con veemenza sui civili. Il profondo orrore della Shoah e migliaia e migliaia di eccidi, genocidi e pulizie etniche, frutti del razzismo e del nazionalismo".

"L’importanza di queste giornate credo risieda sia nella necessità di operare una giusta azione di memoria nei confronti di quei milioni di vittime innocenti e sia per poter apprezzare il nostro presente, per farci interrogare, per non darlo per scontato. Due millenni di inimicizie che dovrebbero oggi farci apprezzare e amare il grande progetto europeo. L’Europa è una delle più grandi sfide che il genere umano si è dato, qualcosa che potremmo definire innaturale nella natura umana. E di questo dovremmo esserne consapevoli. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, quelli che oggi noi chiamiamo Padri dell’Europa, lanciarono a se stessi, agli Stati e soprattutto a noi cittadini, una grande sfida, un sogno: abitare in un’Europa di pace, di relazioni, di condivisione, un continente e un popolo che sono condotti da un destino comune".

"Negli anni duemila, quando furono istituite queste ricorrenze la condivisione del progetto europeo era forte, tutti guardavamo all’Europa come orizzonte per il futuro. Oggi, però, questa energia si è sopita, l’Europa è sempre più percepita, e per alcuni versanti certamente è, come un burocrate, sono le regole e, quando va bene, i soldi dei finanziamenti per i nostri progetti e anche in questo caso la colpa se non riusciamo nei nostri intenti. E questo è colpa nostra. Siamo noi che abbiamo affievolito il vero spirito europeo, uno spirito di popoli e persone, uno spirito di cittadinanza comune, di un destino comune, di una forza comune. Noi cittadini e stati abbiamo riversato e addossato all’Europa i nostri insuccessi, i nostri problemi e le criticità del nostro tempo perdendo così di vista lo spirito e la grande innovazione dell’Europa. L’Europa nasce anche dalla consapevolezza delle grandi tragedie del passato aprendo la sfida di creare una comunità coesa incardinata su tanti popoli, tante vicende, con una storia e un futuro comuni".

"Guardando al tempo d’oggi, il Ricordo di quelle sofferenze e di quelle vicende, frutto dei totalitarismi del Novecento, dovrebbe interrogarci. Interrogarci sul futuro della nostra Europa, intesa come Europa di Popoli e Cittadini, sulla quale riversiamo le frustrazioni degli insuccessi invece di avere tutti il coraggio di guardare a lei come orizzonte per un futuro più giusto: di amicizia, di relazioni, di rispetto, di valorizzazione di unicità e diversità. Interrogarci sulle grandi sofferenze del nostro tempo, dei conflitti che ancora una volta insanguinano il Mediterraneo. Conflitti che nascono dall’incapacità di rispettare gli altri, di vedere nell’altro qualcosa di diverso e per questo interessante, qualcosa da conoscere, non per perdere un’identità, ma per crescere confrontandosi con altre identità. Interrogarci sulla nostra ignavia davanti a questi drammi che ancora una volta colpiscono i civili, a migliaia, colpiscono i bambini, chi è fragile, gli innocenti. Ecco forse oggi, mentre ricordiamo le sofferenze patite dagli esuli giuliani e dalmati fermiamoci un attimo per ricordarci che non serve a nulla ricordare le tragedie del passato se poi non agiamo per impedire le tragedie del nostro oggi".