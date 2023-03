Si cerca un nuovo gestore per l'impianto sportivo: aperto il bando

È stato pubblicato l'avviso pubblico per la concessione in gestione quinquennale dell'impianto sportivo di via Fossette a Bagnara di Romagna, attraverso la presentazione di una proposta progettuale secondo le linee guida deliberate in Consiglio Comunale. I partecipanti alla procedura potranno richiedere chiarimenti al Responsabile Unico del Procedimento (Ufficio Tecnico) e/o richiesta di appuntamento, entro e non oltre il 27 marzo attraverso la mail: marescottim@comune.bagnaradiromagna.ra.it. La documentazione richiesta - pena l’esclusione dalla gara - deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 31 marzo 2023.

Cosa prevede il bando

Il bando prevede la gestione dell’impianto sportivo di via Fossette 2/A contemplando attività di carattere permanente o temporaneo - stagionale, come ad esempio l’attività di pratica e promozione di discipline sportive, ma anche attività di carattere ricreativo, aggregativo, culturale, Incluse nella gestione attività di ristorazione e intrattenimento compatibili con la destinazione dell’immobile, oltre a eventuali altre attività connesse o comunque compatibili con l'utilizzo dell'impianto per la valorizzazione delle discipline sportive. Il servizio avrà decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e scadenza al 31 dicembre 2027. Il gestore inoltre erogherà al Comune una somma annuale non inferiore a 1.000 euro più Iva.

L'impianto comprende il campo polifunzionale comunale con segnature per il gioco del tennis, calcetto e pallavolo, completo di spogliatoi, attrezzature e accessori (recinzione esterna, rete divisoria interna); struttura esterna in legno coperta; fabbricato in muratura a un piano comprendente servizi igienici, magazzino e ampio locale pluriuso; area verde di pertinenza del complesso sportivo.