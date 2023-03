Si cerca una persona scomparsa nei boschi: ma è solo un'esercitazione

Si è svolta mercoledì nel parco del Carnè in località Monte Rontana, nel territorio del Comune di Brisighella, un’esercitazione di ricerca persona congiunta tra il personale dei Vigili del Fuoco dei Comandi di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e i volontari di Protezione Civile di Ravenna con l’obiettivo di migliorare la collaborazione tra le forze in gioco in questo tipo di interventi.

Nel corso dell’esercitazione, organizzata dal Comando Vigili del Fuoco di Ravenna in accordo con la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, sono stati attivati 3 posti di comando avanzati con le rispettive sale operative mobili (AF/UCL) presso la Tanaccia, Parco Carnè e Còl Mora e sono stati utilizzati mezzi, attrezzature e dispositivi in dotazione ai Nuclei TAS (Topografia Applicata al Soccorso) Vigili del Fuoco, verificandone anche la compatibilità con le attrezzature della Protezione Civile in modo da far emergere eventuali criticità. Sono stati inoltre attivati 2 ponti radio mobili dal Nucleo TLC-VV.F che hanno permesso comunicazioni efficaci su tutta l’area delle operazioni.

All’esercitazione ha partecipato personale dei Comandi Vigili del Fuoco di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e 4 unità del centro TLC regionale per un totale di 34 unità pompieri, oltre a 18 unità del volontariato di Protezione Civile.