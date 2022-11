Si cercano 100 volontari per la campagna natalizia a sostegno dell'emancipazione delle donne africane

Torna la campagna di raccolta fondi natalizia di Mani Tese "Molto più di un pacchetto regalo!", in collaborazione con la Feltrinelli. Per realizzarla, Mani Tese Mani Tese cerca 100 volontari a Ravenna che vogliano dedicare qualche ora del proprio tempo per impacchettare regali presso le Librerie Feltrinelli dal 2 al 24 dicembre 2022 e sostenere così i progetti dell’ONG a favore dell’emancipazione delle donne in Benin, Burkina Faso e Guinea-Bissau.

“Donne al centro” è il nome della campagna 2022, giunta ormai alla sua XV edizione, che quest’anno sosterrà i progetti di Mani Tese per favorire l’emancipazione delle donne in Africa Occidentale contrastando la violenza di genere, l’abbandono scolastico delle ragazze e favorendo l’autonomia economica delle donne in tre Paesi dell’Africa Occidentale: Benin, Burkina Faso e Guinea-Bissau. La campagna interesserà 35 città e 45 librerie in tutta Italia.