Si cercano 20 giovani da assumere nel settore agricolo: pronto un percorso formativo di 4 giorni

Un percorso formativo di 4 giorni, organizzato da Randstad Italia e Cab Massari, in collaborazione con Centro per L'impiego di Lugo, per lavorare nel settore agricolo. Il percorso di academy, per cui si cercano una ventina di ragazzi, mira ad avvicinare nuovo personale che sia interessato a lavorare nel settore dell’agricoltura e che, dopo un primo contratto stagionale, possa essere interessato a entrare stabilmente in CAB Massari. Il percorso di formazione tratterà temi quali sicurezza e tecniche e modalità raccolta frutta.

Il progetto verrà presentato martedì 9 luglio presso la Biblioteca Trisi, sala Codazzi, in Piazza Trisi 19 a Lugo, dalle ore 15 alle 17. Saranno presenti Randstad Italia, gli operatori del Centro per l'Impiego di Lugo e Cab Massari. Cab Massari è una tra le più importanti Cooperative Agricole Braccianti della provincia di Ravenna. Conduce 2.450 ha di terreni, di cui oltre il 95% di proprietà. Al suo interno lavorano più di 80 soci lavoratori e nel periodo estivo vengono assunti altri 30 - 40 stagionali. Oltre al settore agricolo, l'azienda gestisce un impianto a biogas per la produzione di energia rinnovabile da 1 megawatt, ed è proprietario di un agriturismo che valorizza i prodotti aziendali.