Si cercano scrutatori per le elezioni europee e comunali di giugno

In vista delle prossime elezioni europee ed amministrative che si terranno l’8 e 9 giugno prossimo, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco il 23 e 24 giugno, si invitano le persone interessate a comunicare la propria disponibilità ad una eventuale nomina per lo svolgimento dell’incarico di scrutatore di seggio elettorale.

Possono dare la disponibilità sia le persone già iscritte all’albo degli scrutatori sia coloro che non lo sono ma che risultano essere in possesso dei seguenti requisiti: essere elettori del Comune di Cervia, aver assolto gli obblighi scolastici e non ricadere nelle condizioni di esclusione (ad esempio avere superato il settantesimo anno di età, essere dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti, essere appartenenti alle forze armate in servizio, essere medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti, essere segretari comunali, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione).



La disponibilità NON comporta l'iscrizione d'ufficio all’Albo degli scrutatori per la quale occorre presentare l'apposita richiesta. Si precisa che verrà data priorità alle disponibilità pervenute da coloro che sono già iscritti all’albo degli scrutatori e che tale disponibilità non implica necessariamente la nomina all’incarico e alcun obbligo da parte dell’ente nei confronti del dichiarante.

La disponibilità può essere comunicata all’ufficio elettorale entro il termine di martedì 14 maggio 2024 con una delle seguenti modalità:

1. collegandosi con l’identità digitale (CIE/SPID) sul portale del Comune di Cervia nella sezione dei servizi on line dello “Sportello telematico” al link https://sportellotelematico.comunecervia.it/action%3Ac_c553%3Adispobilita.scrutatori.

2. inviando il modulo di disponibilità (compilato e firmato) o tramite posta elettronica ordinaria elettorale@comunecervia.it oppure tramite posta elettronica certificata comune.cervia@legalmail.it.

3. presentandosi di persona all’Ufficio Elettorale sito in Via Adeodato Ressi, 6 - Cervia (RA) nei seguenti orari di apertura al pubblico: mattino: LUN-MAR-GIO-VEN dalle 8,30 alle 13,00

pomeriggio: GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.00

MERCOLEDI’ e SABATO: CHIUSO AL PUBBLICO

Attenzione: alla domanda cartacea dovrà essere allegata la copia di un valido documento di riconoscimento.

In caso di eventuale incarico, i diretti interessati riceveranno notizia della nomina.

Per contatti: Ufficio Elettorale Via Ressi, 6 48015 Cervia (RA), tel 0544-979309 mail elettorale@comunecervia.it