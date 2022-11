Si chiude il Nightmare Film Festival: Lamberto Bava riceve l'Anello d'Oro 'speciale edition'

Si è conclusa la 20esima edizione del Ravenna Nightmare Film Fest, che sabato nella sua ultima giornata di programmazione ha avuto protagonisti grandi registi, tra cui il maestro dell’horror fantascientifico Lamberto Bava, che ha ricevuto il premio all’onorificenza Anello d’Oro Special Edition.

La mattinata si è aperta con la proiezione di “Nosferatu” di Friedrich Wilhelm Murnau, per proseguire con la seconda puntata de “Il giro dell’horror”. Ospite in sala il regista Paolo Gaudio. Nel pomeriggio gli ultimi seguitissimi anche su Mymovies film del Concorso Internazionale Lungometraggi, “Madre notturna” di Daniele Campea e “Kerr” del regista turco Tyfun Pirselimoglu. Alle 18:30 si è aperto l’atteso Concorso Internazionale Cortometraggi, con “The black recat” di Paolo Gaudio ed “Evergreen” di Malin Barr, arrivato a Ravenna direttamente dalla Svezia. L’intervista di Mariangela Sansone, critica cinematografica, alla vita e carriera del grande maestro Lamberto Bava ha inaugurato la serata finale della 20esima edizione del Festival, seguita dalla consegna dei premi.

“Kerr” di Tayfun Pirselimoglu si è aggiudicato il Premio della Critica, quest’anno un’opera dei ceramisti di Faenza Ilaria Biffarra e Giampaolo Santoddì, creatori del marchio Pantú Ceramick. Il film ha vinto “per l’ambientazione fantastica e lo splendido e funzionale linguaggio filmico”. "Madre notturna” di Daniele Campea è stato premiato (voto popolare) con l’Anello d’Oro, realizzato insieme all’Anello d’Argento dall’orefice Marco Gerbella. “Censor of dreams” di Léo Berne e Raphaël Rodriguez vince il Premio main partner "WeShort" di Luca Baroncini, piattaforma online di cortometraggi con la seguente motivazione: “film in miniatura curato nei dettagli e per l’ambientazione che ammalia”. L’Anello d’Argento (voto popolare) quest’anno è andato a “Scale” di Joseph Pierce come miglior cortometraggio. Il riconoscimento è stato consegnato dal Circolo del Cinema Sogni “Antonio Ricci”, da sempre al fianco della nostra manifestazione. In tanti infine hanno partecipato alla proiezione di “Ghost son”, film di Lamberto Bava che ha chiuso il Ventennale.