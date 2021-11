Si chiude il Ravenna Nightmare Film Fest: premiati i film vincitori

La 19esima edizione del Ravenna Nightmare Film Fest giunge alla sua conclusione con la tradizionale consegna degli ambiti premi in palio: l'Anello d’Oro al Miglior Film Lungometraggio e l'Anello d’Argento al Miglior Film Cortometraggio. Entrambi creati dal maestro orafo ravennate Marco Gerbella rappresentano il riconoscimento della classifica stilata in base ai voti del pubblico.

Quest’anno il pubblico votante in sala e sulla piattaforma di streaming MYmovies.it ha decretato che l'Anello d'Oro al Miglior Film Lungometraggio va a The Alternate di Alrik Bursell, l'Anello d'Argento ed un premio in denaro di 1000 euro al Miglior Film Cortometraggio vanno a Night Games di Henny Amanm. In più per la sezione Lungometraggio, viene anche consegnato il Premio della Critica alla Miglior Regia di Lungometraggio.

Il Premio della Critica alla Miglior Regia del Concorso Internazionale Lungometraggi va a Post Mortem di Pèter Bergendy. "Quello che abbiamo particolarmente apprezzato di "Post Mortem" è soprattutto il fatto di come il cinema di genere diventi una metafora di grande intelligenza per parlare del contesto storico e geografico di riferimento. Crediamo che l'horror sia da sempre il genere maggiormente in grado di farci riflettere sui grandi momenti storici, solo che succede raramente con pochi film: Post Mortem è uno di quei pochi ed è stata davvero una bellissima sorpresa”, dichiarano i membri della giuria critica.