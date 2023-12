Si completa la pista ciclopedonale tra Ponte Nuovo e Madonna dell’Albero

Con un investimento di 660mila euro, che si aggiungono ai 300mila stanziati per il primo tratto, già realizzato, si completa il collegamento ciclopedonale tra Ponte Nuovo e Madonna dell’Albero. Il progetto esecutivo del secondo tratto è stato approvato oggi dalla giunta.

Il primo stralcio ha riguardato la realizzazione di un percorso protetto in via del Pino a Ponte Nuovo, con termine in corrispondenza di via dell’Ulivo; il secondo, partendo da qui, costeggerà lo scolo Arcobologna e arriverà fino a Madonna dell’Albero, comprendendo anche parte del perimetro del parco pubblico e le vie Turci e Cella. Complessivamente, l’intero percorso ciclopedonale avrà una lunghezza di circa 1,2 chilometri.

“La necessità di un collegamento sicuro per pedoni e ciclisti tra le località di Ponte Nuovo e Madonna dell’Albero – dichiara il sindaco Michele de Pascale - ci è sempre stata assolutamente chiara. Le tempistiche si sono purtroppo allungate a causa di un ricorso riguardante un esproprio, ma non abbiamo mai perso di vista l’obiettivo e abbiamo sempre lavorato per raggiungerlo nel migliore dei modi e il prima possibile. Il ricorso, come confidavamo, è stato infine respinto dal Tar e ora possiamo procedere con la realizzazione di un intervento fondamentale per la nostra comunità”.

Dei 660mila euro necessari per il secondo tratto, 528mila sono fondi europei assegnati dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della realizzazione della Atuss di Ravenna, Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile, un documento di ampio respiro che traccia le linee di sviluppo per il territorio del comune di Ravenna.

“Tra tali linee di sviluppo – aggiungono gli assessori ai Lavori pubblici Federica Del Conte e alla Mobilità e Transizione ecologica Gianandrea Baroncini – vi è infatti quella di sviluppare un ecosistema urbano connesso, attraverso soluzioni di mobilità intelligente, sostenibile e sicura, anche per mezzo di interventi volti a creare una rete ciclabile finalizzata a consentire la mobilità pedonale e ciclabile in ambito urbano e periurbano e a migliorare collegamenti e utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale”.

Attualmente le aree in cui si svilupperà il percorso partendo da Ponte Nuovo lungo lo scolo Arcobologna sono in gran parte terreni agricoli. A Madonna dell’Albero il percorso ciclopedonale si svilupperà prima all’interno di un parchetto pubblico poi lungo le vie Turci, dove saranno completamente rifatti i marciapiedi, e Cella, dove la pista proseguirà nella fascia laterale attraverso la realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e paletti fino alla scuola frontistante la rotatoria. Nell’ambito dell’intervento saranno inoltre sistemati anche i marciapiedi di via Pondi. Tutto il percorso lungo lo scolo Arcobologna fino al parchetto pubblico sarà illuminato con un nuovo impianto di illuminazione, mentre nelle vie Pondi, Turci e Ricci si prevede di completare l’impianto esistente.