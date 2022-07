Si conclude il trasloco degli uffici comunali: riorganizzazione degli orari di ricevimento

Dal 25 al 29 luglio gli uffici dello Sportello unico edilizia (SUE) saranno impegnati nel trasferimento alla nuova sede di viale Berlinguer 30. Il trasloco da piazzale Farini 21 comporterà nei giorni indicati la sospensione della presentazione delle richieste in forma cartacea, del ricevimento del pubblico in presenza e degli appuntamenti on line per le consulenze tecniche, che riprenderanno secondo il consueto calendario a partire da lunedì 1 agosto. Restano garantite la presentazione telematica delle pratiche edilizie attraverso il portale regionale Accesso Unitario e delle richieste di accesso agli atti attraverso il portale dedicato e l’invio di pec nei casi previsti. In caso di necessità si consiglia l’utilizzo della mail.

Con il trasferimento del Sue, si conclude il trasloco degli uffici comunali, ubicati altrove, nella nuova sede di viale Berlinguer 30. Per migliorare i servizi al cittadino, il Comune sta lavorando ad una nuova riorganizzazione dei giorni e degli orari di ricevimento del pubblico che entreranno in vigore dal mese di settembre. Uno degli obiettivi è quello di prevedere il ricevimento del pubblico nelle giornate di martedì e venerdì così da rendere i numerosi servizi concentrati in viale Berlinguer più efficienti e funzionali rispetto alle esigenze dell’utenza anche in termini di accesso e di parcheggio.