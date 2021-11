Si demolisce il binario per far spazio al nuovo: modifiche e cancellazioni ai treni in stazione

L’investimento di RFI è di 1 milione 500 mila euro e comprende un intervento analogo su 950 metri di binario a servizio dell’area portuale – dorsale Sinistra Candiano – la cui realizzazione è prevista in fascia notturna nel mese di dicembre, senza ripercussioni sul servizio.

Sarà demolito il binario esistente e asportata la vecchia massicciata. A seguire verranno posizionati il nuovo binario – suddiviso in sezioni della lunghezza di 72 metri ciascuna preassemblate in un’area di cantiere limitrofa – e le traversine. L’intervento si concluderà con la posa della nuova massicciata e le ultime attività di saldatura e finitura.

Ottanta i tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, coadiuvati da 40 mezzi d’opera, che saranno al lavoro sabato 20, domenica 21, sabato 27 e domenica 28 novembre. Per consentire l’attività del cantiere sono state programmate modifiche al programma di circolazione di alcuni treni regionali. I sistemi di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati con la nuova offerta.

