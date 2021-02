Si è dimesso don Luigi Gatti, parroco di Alfonsine e Fiumazzo

Si è dimesso nei giorni scorsi don Luigi Gatti, parroco moderatore delle Parrocchie di Santa Maria in Alfonsine, Santissimo Cuore di Gesù e di San Giuseppe in Fiumazzo

Lunedì Monsignor Mario Toso, Vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana, ha accettato le dimissioni, presentate per motivi personali lo scorso giovedì, di don Luigi Gatti, parroco moderatore delle Parrocchie di Santa Maria in Alfonsine, Santissimo Cuore di Gesù e di San Giuseppe in Fiumazzo. Le Parrocchie verranno guidate da don Giuseppe Gallazzi.