Si è insediato il Collegio dei presidenti dei Consigli territoriali. Palmiro Fontana è il coordinatore

Si è insediato lunedì pomeriggio in Residenza municipale il Collegio dei presidenti dei Consigli territoriali ed è stato eletto il coordinatore Palmiro Fontana, presidente del Consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli. Per l’occasione è stata consegnata ad ognuno dei dieci presidenti la fascia distintiva da parte del sindaco Michele de Pascale alla presenza dell’assessora al Decentramento, Federica Moschini. A ricevere la fascia sono stati Mariagrazia Guardigli, presidente Ravenna sud, Natascia Tronconi, presidente Darsena, Maurizio Melandri, presidente Sant’Alberto, Federica Sabini, presidente Mezzano, Edgardo Canducci, presidente Piangipane, Susanna Tassinari, presidente Roncalceci, Palmiro Fontana, presidente San Pietro in Vincoli, Edera Fusconi, presidente Castiglione di Ravenna, Licia Suprani, presidente Del Mare. Simbolicamente l’ha ricevuta anche Valeriano Savoia, presidente Centro Urbano, collegato da remoto. Erano presenti anche molti dei consiglieri territoriali eletti durante la consultazione che si è svolta il 3 aprile scorso.