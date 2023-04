Si è insediato il Consiglio Comunale dei ragazzi di Brisighella

Nella seduta del consiglio comunale del 3 aprile si è tenuto l'insediamento del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brisighella. Matilde Cesari, studentessa al secondo anno della scuola secondaria di primo grado, è stata proclamata Sindaco dei ragazzi dopo aver ottenuto la maggioranza dei voti tra gli studenti dell'Istituto Comprensivo O. Pazzi di Brisighella. Il Sindaco Massimiliano Pederzoli, a nome del Consiglio Comunale, ha espresso i complimenti alla giovane collega, consegnando una pergamena di stima e riconoscenza per l'incarico ricevuto, unitamente ad una ceramica dipinta raffigurante lo stemma del Comune di Brisighella.

Lunedì sera la giovanissima prima cittadina, accompagnata dalla Vicesindaca Bandini Serena, dagli Assessori Giulia Dalmonte (Tempo libero, Sport e Cultura), Isabella Favero (Scuola), Nicola Renzi (Ambiente e Salute), Nicolò Alvisi (Solidarietà e Servizi Sociali), Carlo Alberto Visani (Gestione delle risorse economiche) ha illustrato alcuni dei punti principali del programma che ha portato la lista "Brisighella Young" alla vittoria d'Istituto: ampliare la rastrelliera bici del plesso, realizzare un giornalino d'Istituto, attivare un luogo di aggregazione per i giovani adolescenti e dotare le aule di orologi funzionanti. Presenti anche i due consiglieri comunali di minoranza Luca Pinna e Khalil Blaiki.

Il Sindaco Pederzoli, augurando buon lavoro ai giovani amministratori, ha sottolineato l'importanza di essere sempre guidati da spirito e confronto democratico ancora di più ora che, attraverso il mandato di rappresentanza, consultivo e propositivo, si trovano a rivestire il ruolo di cittadini attivi della comunità brisighellese. Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia gli studenti sono stati molto entusiasti di riprendere finalmente il progetto "Consiglio Comunale dei Ragazzi" insieme ai docenti nell'ambito dell'educazione civica. Il mandato è attivo per il biennio a.s. 2022/23 e a.s. 2023/24.