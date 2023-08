Si è spenta la staffetta partigiana Nella 'Nerina' Triossi: portava messaggi a Bulow e Zalet

Si è spenta all'età di 98 anni Nella Triossi, staffetta partigiana conosciuta col nome di "Nerina". Nata a San Pietro in Trento il 19 settembre 1924 da una famiglia numerosa e fervidamente antifascista, aderì al movimento clandestino ancor prima della caduta del fascismo e fu nella Resistenza come staffetta fino alla fine del 1944.

Il compito che svolse per mesi con un notevole coraggio era il trasporto di informazioni - e talvolta anche di armi - attraverso la maglia dei controlli tedeschi e fascisti nelle campagne di tutta la zona delle Ville Unite e Ville Disunite. Tenne anche collegamenti col comando partigiano, ricevendo e portando messaggi sia a Boldrini 'Bulow' che a Gino Gatta 'Zalet'.

Nel dopoguerra ha continuato nella sua comunità a diffondere gli ideali della Resistenza e a tenerne viva la memoria anche con testimonianze personali nelle scuole, sulla stampa e anche in video interviste in cui raccontava non solo le proprie avventurose azioni, ma anche e soprattutto gli ideali che la spinsero ad una attività tanto rischiosa.

Il funerale si svolgerà lunedì 21 agosto con partenza dalla camera mortuaria di Ravenna alle ore 11.00.