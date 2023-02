Si è spenta Rosa Brilli, stimata dirigente cooperativa: "Cercava sempre di dare una mano"

Il neopresidente di Legacoop Paolo Lucchi, assieme a tutta la dirigenza di Legacoop Romagna e di Federcoop Romagna, si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa di Rosa Brilli, morta a 73 anni nella notte tra lunedì e martedì a Voltana, dove era nata nel 1950, dopo una lunga malattia. Rosa è stata per molti anni una dirigente di Federcoop Ravenna, quindi ha lavorato per diversi anni all’Acc e in seguito ha continuato a lungo a far parte dei collegi sindacali di diverse cooperative (fra le quali Il Cerchio) fino a un paio di anni fa.

Così la ricorda Maria Grazia Cortesi, presidente del Cerchio fino al 2022. “Ci lascia una lavoratrice incredibile, una donna molto legata al movimento cooperativo, che ha dato un grande apporto a molte delle nostre cooperative. Era una delle decane del collegio sindacale del Cerchio: una persona squisita, molto attenta, che cercava sempre di dare una mano, si attivava su ogni problema. Davvero una bella persona”.