Si è spento a 104 anni Alfredo Dini, il socio più longevo dell'Unione degli ufficiali in congedo

Nella giornata di sabato si è spento Alfredo Dini, il socio più longevo dell'Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), che aveva da poco compiuto 104 anni. Lughese, reduce dal fronte russo, si è spento proprio nel giorno del 79esimo anniversario della ritirata.

""Apprendo con dispiacere della scomparsa di Alfredo Dini - commenta il sindaco Davide Ranalli - Esprimo il mio cordoglio e quello dell'Amministrazione Comunale ai suoi familiari e agli amici dell'Unuci, a partire dal caro Renzo Preda. Ricordo ancora la meravigliosa festa per i suoi cento anni assieme ad amici e parenti che gli hanno voluto bene, come del resto gliene ho voluto io".

L'autiere Dini raccontato la sua storia nel libro 'Bianchi Miles come muli': "La ritirata dalla Russia nelle memorie di un testimone. Autista dei camion Miles, prigioniero per 35 mesi in Russia, Alfredo Dini racconta la ritirata da un'angolazione diversa - si legge nella premessa di Massimo Toschi - L’umanità è ricca di tanti artisti le cui creazioni non hanno raggiunto la cronaca o il successo. Tanti capolavori rimasti in un angolo. La storia dell’umanità è intrinseca di vite di individui la cui memoria, il cui racconto è un’eredità che permette alle generazioni più giovani di comprendere meglio la loro storia. Anche in questo caso, tanti pezzi si storia dell’umanità non vengono alla luce perché le storie ed i racconti di tanti individui non trovano il modo di essere trasmessi. Perché dimenticati in un angolo del cuore o perché dimenticati in un cassetto. Uno dei pregi del libro di Alfredo è proprio quello di raccontare la verità. Una verità talmente dura da scorticare le nostre anime".