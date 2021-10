Si è spento Antonio Graziani, storico corrispondente Rai: fissati i funerali

Si è spento all’età di 87 anni Antonio Graziani, storico giornalista della Rai corrispondente per la provincia di Ravenna e direttore dalla sua fondazione di Ravegnana Radio. Lascia la moglie e due figlie, Claudia e Caterina. I funerali si terranno giovedì con partenza dalle 14 dalla camera mortuaria e la celebrazione delle esequie alle 14.30 nella Basilica di Santa Maria Maggiore.

Antonio Patuelli, Presidente della Cassa di Ravenna Spa e Ernesto Giuseppe Alfieri, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, ricordano l’impegno culturale di Graziani in collaborazione di Cassa e Fondazione per numerosi libri e filmati che ha curato, in particolare su “Ravenna – Immagini del ‘900”, “La Romagna della Via Emilia”, “La Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna”, “Bologna e la sua Provincia”, “Lo sfondamento della linea gotica”, “Lo sfondamento della linea gotica – vol II”, “Come eravamo noi italiani – vol.1 e vol.2”. "La Cassa Spa e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna - affermano Patuelli e Alfieri - esprimono commossa gratitudine ad Antonio Graziani per l’apporto assai qualificato che ha fornito alle iniziative culturali della Cassa e della Fondazione".