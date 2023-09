Si è spento Biagio Berardi, per 20 anni Comandante dei Carabinieri: "Stimatissimo garante della legalità"

Arma in lutto per la scomparsa di Biagio Berardi, per 20 anni Comandante dei Carabinieri a Russi. 90 anni, lascia la moglie Vanna, i figli Luigi e Teresa, i nipoti Pietro, Elena, Emma e Agata. I funerali si svolgeranno oggi, lunedì 4 settembre, alle ore 16 partendo dalla camera mortuaria dell'ex ospedale di Russi per la Chiesa Arcipetrale. Dopo la Santa Messa si proseguirà per il locale cimitero.

Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna Spa e cittadino onorario di Russi - di cui è originaria la famiglia Patuelli -, partecipa commosso al dolore della famiglia, dell’Arma dei Carabinieri e della comunità russiana ricordandone "la preparazione culturale e professionale e le sensibilità umane che, insieme, ne facevano uno stimatissimo garante della legalità a Russi". Patuelli ricorda che in ogni evento pubblico il maresciallo Berardi "era presente con, al tempo stesso, attenta vigilanza e bonomia, un esempio di uomo delle istituzioni significativamente decorato con medaglia d’oro per il suo lungo e autorevole comando a Russi".