Si è spento Davide Quarantini, ala del Faenza calcio per quattro campionati

Si sono svolte le esequie di Davide Quarantini, calciatore del Faenza in passato. Nato il 21 luglio del 1927, Quarantini è stata una brillante ala destra, tenace e combattiva, che nell’arco di quattro campionati negli anni ’50 e inizio ’60 collezionò in tutto 96 presenze, realizzando 23 gol. I suoi allenatori in biancoazzurro furono Libero Zattoni, Giulio Tabanelli, Giacomo Neri e Ferruccio Rocco.

Giocando fino a oltre 35 anni, Quarantini vestì la maglia biancoazzurra accanto a giocatori di diversa età. Tra i suoi compagni di squadra Oriani, De Giovanni, Mario Rosetti, Luciano Zauli, Corrado Nugnes e Giuliano Donati che è il decano dei giocatori manfredi. E poi ancora Nevio Merendi, Augusto Battilani, Adriano Nardi, Sergio Savini e Zino Zani. Alla famiglia le condoglianze del Faenza calcio.