Si è spento Emilio Ottolenghi, l’imprenditore della Petrolifera Italo Rumena

Si è spento all'età 89 anni Emilio Ottolenghi l’imprenditore della Petrolifera Italo Rumena, il banchiere del Credito Romagnolo e poi di Intesa San Paolo, l’uomo di religione ebraica perseguitato con la famiglia da fascisti e nazisti e protetto dagli abitanti di Cotignola, fino alla fuga verso Roma. Una vita segnata dalla guerra quando, ancora adolescente tra il '43 e il '44, dovette scappare dalle persecuzioni nazifasciste. Nel dopoguerra lasciò l'azienda devastata dai bombardamenti ma l'imprenditore ricostruì l'impresa che passò dal petrolio al deposito chimico, per arrivare alla logistica integrata e al biodiesel, all’immobiliare e, infine, all’internazionalizzazione. Il Gruppo PIR è arrivato in tre nazioni, movimentando più di 5 milioni di tonnellate di prodotti, 270 dipendenti gestiscono sei terminal in quattro porti (a Ravenna, Genova, Valona in Albania e Zarzis in Tunisia), con una capacità per prodotti liquidi di 840.000 m³ in 238 serbatoi e una capacità per cereali di 400.000 tonnellate. In un anno, il Gruppo opera 560 navi, mille treni, 97.000 autobotti.

In una nota Confindustria Romagna "esprime profondo cordoglio per la perdita dell'imprenditore Emilio Ottolenghi, protagonista dello sviluppo del porto di Ravenna. Un associato illuminato, uomo coraggioso e instancabile testimone di uno dei periodi più bui della nostra storia, che ha saputo raccontare attraverso uno straordinario impegno civile e di memoria. L'associazione tutta lo ricorda anche nella veste di vicepresidente ravennate con gratitudine e commozione, ed è vicina al presidente fondatore Guido Ottolenghi e alla famiglia".

ll cordoglio del sindaco de Pascale

“La scomparsa di Emilio Ottolenghi, protagonista dello sviluppo industriale ed economico della città - afferma il sindaco de Pascale - segna una perdita importante per Ravenna. Se ne va un uomo di grande sensibilità, rigore, cultura e amore per la storia locale e nazionale nei suoi aspetti di affermazione delle libertà e del valore sociale. Sono vicino alla famiglia ed esprimo loro le più sentite condoglianze a nome dell’intera città, certo che, nel proseguire il cammino di sviluppo delle aziende del gruppo, verrà portata avanti la lezione e i valori che hanno animato la vita del dottor Emilio Ottoleghi”.