Si è spento il maestro Antonio 'Nino' Taglioni: "Educatore attento e appassionato"

Si è spento nei giorni scorsi Antonio 'Nino' Taglioni, maestro co-fondatore dell'Università Popolare della Romagna a Lugo. A ricordarlo sono gli amici dell'associazione 'Gli amici di Pablo odv', nata per ricordare Pablo Salgado. "Lo ricordiamo con gratitudine per la grande disponibilità dimostrata a partecipare a nostre iniziative. Per molti anni, infatti, si rese disponibile ad attivare un laboratorio per la costruzione di aquiloni all'interno di eventi da noi promossi a favore dei bambini della città. Con grande perizia sapeva coinvolgere i ragazzi sia nella costruzione degli aquiloni, sia nelle indicazioni per farli volare, comunicando la sua passione per ciò che faceva. Talvolta amava firmare gli aquiloni simpaticamente con la scritta “Antonio Nino volante”. I ragazzi che lo hanno incontrato e noi lo ricorderemo sempre con affetto e simpatia. Questa può sembrare una piccola cosa rispetto alla grande ricchezza della sua persona, ma rivela pienamente che grande e attento educatore era".