Si è spento il 'maestro contadino' che raccontava la Romagna: restaurò 1000 attrezzi agricoli

È venuto a mancare all’età di 88 anni il professor Emilio Pezzi, personaggio molto noto a Bagnacavallo, e non soltanto, per il suo ruolo di insegnante cui ha sempre affiancato un forte impegno politico e di studio e valorizzazione del territorio. Prezioso il suo lavoro sulla memoria della civiltà contadina romagnola.

"Abbiamo perduto una voce molto importante, una persona rara – ricorda la sindaca Eleonora Proni – che ha amato molto la nostra città e la Romagna, raccontando, recuperando e tramandandone lo spirito più profondo, fatto di tenacia, sacrificio, abnegazione. Il lavoro nelle scuole e con le scuole, il continuo impegno, spesse volte in collaborazione con l’amministrazione comunale, per il patrimonio materiale e immateriale di Bagnacavallo, il ruolo per molto tempo di presidente della Pro Loco, i libri in cui ha narrato con empatia e affetto anche le storie delle persone più umili e, da ultimo, l’affidamento del suo museo a Tenuta Masselina, nei pressi di Castel Bolognese, lasceranno in tutti noi un segno profondo. Il cordoglio per la scomparsa di Emilio Pezzi è dell’Amministrazione comunale e della comunità intera".

Nato il 16 marzo 1933 a Bagnacavallo, Emilio Pezzi è stato insegnante di educazione tecnica presso le scuole medie di Bagnacavallo e presidente della locale Pro Loco dal 1994 al 2006 e dal 2009 al 2010. Numerosi sono i libri che ha dato alle stampe nel corso degli ultimi decenni. In alcuni ha ripercorso parte della storia del territorio nel Novecento anche dal punto di vista autobiografico; in altri, con la collaborazione di Marisa Fontana, ha narrato con testi e documenti fotografici le vite vissute del mondo rurale romagnolo, in pianura e in collina, spesso attraverso la viva voce dei protagonisti. Di origini contadine, Emilio Pezzi non ha mai rinnegato quel mondo pur essendosi occupato d’altro; anzi, quel mondo è stato fondamento e passione di una vita, tanto che ha raccolto, restaurato e conservato più di mille attrezzi del mondo agricolo tra fine Ottocento e la prima metà del Novecento. Attrezzi e oggetti plasmati dal lavoro e dalla fatica di tanta povera gente, secondo Pezzi, dovevano essere mostrati e raccontati ai giovani: dallo scorso 22 maggio gran parte di quella collezione è visibile al pubblico grazie al Museo della Tenuta allestito presso Masselina, la tenuta di Terre Cevico in località Serra di Castel Bolognese.