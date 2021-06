Si è spento il medico Omero Triossi: "Perdiamo un uomo dalla straordinaria intelligenza e umanità"

Si è spento il dottor Omero Triossi, direttore dal 2013 dell'Unità operativa complessa di Gastroenterologia dell'Ospedale di Ravenna. Ravennate, aveva appena 64 anni. "Apprendo con grande dolore della scomparsa del dottor Triossi - commenta il sindaco Michele de Pascale - Perdiamo un riferimento importante per la nostra comunità e un professionista competente e generoso e un uomo dalla straordinaria intelligenza e umanità, una persona buona e sempre disponibile con tutti. Voglio esprimere le mie più sincere condoglianze e ai suoi cari e alla sua famiglia a cui sono legato da un rapporto di grande vicinanza, sincera stima e amicizia. Tutta la comunità ravennate vi è accanto in questo giorno triste che mai avremmo voluto vivere".

La carriera

Laureatosi con Lode in Medicina e Chirurgia il 20 giugno 1982 presso l’Università di Bologna, ha conseguito il diploma di specialità con Lode in Cardiologia il 22 luglio 1986, il diploma di specialità con Lode in Geriatria conseguito l’8 ottobre 1990 presso l’Università di Bologna e il diploma di specialità con Lode in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva conseguito il 25 ottobre 1994 presso l’Università di Perugia.

Dal 01/03/2013 è stato direttore della Struttura Complessa U.O. aziendale Gastroenterologia e Dietetica Clinica – Ravenna/Faenza/Lugo. Dal 01/01/2010 è stato anche Direttore Struttura Semplice Screening Tumori del colon-retto - Ravenna/Faenza/Lugo. Dal 31/12/2001 al 31/12/2009 ha ottenuto l'Incarico Professionale di Alta Specializzazione 1° fascia (incarico aziendale e di articolazione) “Responsabile attività ambulatoriale e percorsi clinici U.O.C. di Gastroenterologia” - Ravenna/Faenza/Lugo. Dal 01/01/1998 al 30/12/2001 è stato Direttore Struttura Semplice, articolazione di struttura complessa (settore organizzativo), “Responsabile della predisposizione dei turni lavorativi, informatizzazione e corretta compilazione della S.D.O.” U.O.C. di Gastroenterologia” - Ravenna/Faenza/Lugo. Dal 01/01/1997 al 31/12/1997 e stato direttore Struttura Semplice, articolazione di struttura complessa (settore organizzativo), “Si occupa di informatizzazione e segue la corretta compilazione della S.D.O.; Responsabile della organizzazione del lavoro” U.O.C. di Gastroenterologia” - Ravenna/Faenza/Lugo. Dal 01/07/1994 è stato Dirigente Medico in Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva. Dal 11/07/1991 al 30/06/1994 ha svolto il ruolo di Assistente Medico in Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva. Dal 24/08/1987 al 10/07/1991 è stato Assistente Medico in Medicina Generale.