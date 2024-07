Si è spento Radames Franzaroli, ex sindaco di Massa Lombarda: "Ha servito la comunità per tutta la sua vita"

Si è spento all'improvviso domenica mattina all'età di 92 anni Radames Franzaroli, sindaco di Massa Lombarda dal 1980 al 1995, ultimo eletto col vecchio sistema elettorale, quando il sindaco era eletto dal consiglio comunale. Sarà possibile fargli visita martedì 23 luglio dalle ore 9.00 presso la camera mortuaria dell'ospedale civile di Lugo. La cerimonia funebre si svolgerà presso Piazza Matteotti di Massa Lombarda ove alle ore 10.00 si terrà una breve commemorazione. Su richiesta della famiglia si raccolgono offerte pro Auser di Massa Lombarda.

"Se ne va una persona che ha a lungo amministrato la sua comunità, assumendosi la responsabilità di scelte che ancora caratterizzano la nostra città - il commento del Pd di Massa Lombarda - Dalla realizzazione del depuratore, alla chiusura del traffico in centro, dalla bocciofila alla variante generale del Piano Regolatore e tanto altro. Prima di ricoprire la carica di sindaco era stato un cooperatore nel settore edilizio. Una volta abbandonato il municipio ha continuato a dare il suo contributo nell'associazionismo e al nostro partito. Gli piaceva il fare e finché ha potuto non si è mai risparmiato le fatiche della "festa dell'unità". Ora riposi in pace, nel ricordo della sua comunità, riconoscente. Per chi vorrà porgergli un ultimo saluto, ci troviamo in piazza Matteotti davanti al municipio, mercoledì alle ore 10:00".

"Apprendo con grande dispiacere della morte di Radames Franzaroli, riferimento importante per la comunità di Massa Lombarda che ha servito con serietà e senso del dovere per tutta la sua vita, come sindaco, come cooperatore e come volontario - il ricordo del sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale - Esprimo alla sua famiglia e ai suoi cari le più sincere condoglianze e sentimenti di vicinanza".

"La nostra città perde un uomo di grande valore e dedizione - ha dichiarato il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi - Radames Franzaroli ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento per la nostra comunità, e il suo ricordo continuerà a vivere nelle opere e nelle persone che ha toccato con il suo lavoro instancabile. Riposi in pace".