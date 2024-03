Si gira un film sul Reno: servizio di traghetto sospeso per due giorni

Stop al traghetto per far spazio alle telecamere. Martedì 12 e mercoledì 13 marzo il servizio di traghetto che collega le due sponde del fiume Reno a Sant’Alberto, svolto da un privato, sarà interrotto per consentire le riprese di un film. In zona infatti, in questi giorni, si sta girando il film 'Paternal Leave', che vede per protagonista l'attore Luca Marinelli.