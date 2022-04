Si impara la salvaguardia del pianeta: i bimbi della scuola dell'infanzia puliscono la spiaggia dai rifiuti

La scuola San Vincenzo de' Paoli di Ravenna fin dalla prima infanzia ha l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni alla salvaguardia del pianeta, attraverso uno stile di vita sempre più Green, in linea con il progetto annuale trasversale “People and planet” che vede coinvolti tutti gli studenti dell'Istituto, dai 2 ai 14 anni.

Proprio per questo, nel pomeriggio di domenica, gli alunni della sezione Scoiattoli (5 anni), con le loro insegnanti Sara e Cristina e i genitori, si sono recati sul litorale di Lido Adriano per ripulire la spiaggia dai rifiuti, in modo che essa possa essere pronta per accoglierci quest’estate.