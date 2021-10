Si installano nuove barriere di sicurezza sulla E45: la strada chiude al traffico

Avanzano i lavori di installazione delle nuove barriere di sicurezza NDBA lungo la E45. Terminata la posa di 5 km nel tatto tra San Carlo e Cesena sud, in provincia di Forlì Cesena, si avviano gli interventi nel tratto in provincia di Ravenna.

Al fine di poter predisporre in sicurezza l’area di cantiere dalle ore 20:00 di lunedì 25 ottobre sarà istituita la chiusura al transito, per chi viaggia in direzione Roma, del tratto compreso tra lo svincolo di innesto a Ravenna (km 250,050) e lo svincolo di Cesena nord (km 228,400). La modifica alla circolazione sarà valida fino alle ore 6 della mattina successiva. Dalle ore 20:00 di martedì 26 ottobre e fino alle 6:00 di mattina del giorno successivo sarà invece istituita la chiusura dello stesso tratto, per chi viaggia in direzione Ravenna. In entrambe le serate il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria.