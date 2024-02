Si lavora sull'A14 Dir: tutte le modifiche alla viabilità

Sull'autostrada A14 Diramazione per Ravenna, per consentire i lavori di pavimentazione, saranno adottati vari provvedimenti di chiusura. Dalle 22 di lunedì 26 alle 6 di martedì 27 febbraio, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla diramazione immette sulla SS16 Adriatica, per chi proviene dalla A14 Bologna-Tarando ed è diretto verso Ravenna. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini. Dalle 22 di martedì 27 alle 6 di mercoledì 28 febbraio, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla diramazione immette sulla SS16 Adriatica, per chi proviene dalla SS309 ed è diretto verso Rimini. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini. Infine dalle 22 di mercoledì 28 alle 6 di giovedì 29 febbraio, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla SS16 Adriatica immette sulla A14 dir, per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso la SS309. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.