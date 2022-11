Si mette in sicurezza il ponte della Chiusa sul Senio: istituito il senso unico alternato

Dalla giornata di lunedì 28 novembre, salvo imprevisti correlati alla stagionalità, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di adeguamento statico e sismico dell’ impalcato del Ponte Della Chiusa sul fiume Senio nel territorio del Comune di Riolo Terme verrà istituito lungo la SP n.306R Casolana - in corrispondenza del ponte - un regime di circolazione a senso unico alternato regolato da impianto semaforico e, contestualmente, verrà regolata dal medesimo impianto semaforico la fruizione veicolare della SC via Rio Ferrato.

Essendo, infatti, ultimati i lavori di consolidamento delle strutture di fondazione e di elevazione del ponte, risulta necessario, per dare completa attuazione all’“Intervento di adeguamento statico e sismico del Ponte Della Chiusa sul fiume Senio posto al km 10+131 della SP n.306R Casolana Riolese” dell'importo di euro 1.977.000 interamente finanziato con contributo concesso alla Provincia di Ravenna dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, procedere con il rinforzo strutturale dell’ impalcato.

Al fine di garantire la continuità della circolazione veicolare e pesante lungo la SP n.306R, tali previste lavorazioni strutturali saranno eseguite, nei prossimi tre mesi, in corrispondenza della corsia di valle e quindi, nei successivi due mesi, in corrispondenza della corsia di monte. Saranno messe in atto le misure necessarie a garantire la percezione del cantiere, la sicurezza della circolazione e la riduzione dei disagi indotti dai lavori all’utenza stradale. Si invitano sin da ora i cittadini ad adottare una guida consapevole e prudente.