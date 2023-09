Si mette in sicurezza la pineta di Cervia: via gli alberi entro 10 metri dalle case

Il patrimonio arboreo del Comune di Cervia nel corso degli ultimi anni è stato interessato da diversi incendi che hanno danneggiato vaste aree della Pineta, potenzialmente pericolosi nelle aree della pineta adiacenti alle abitazioni. A seguito di tali eventi, l’amministrazione ha predisposto un sistema di prevenzione in alcune aree con il posizionamento di sensori, per il rilievo di inneschi di incendio.

Al fine di tutelare la pinete e l’abitato, il piano di gestione della Pineta di Cervia approvato dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Ente di Gestione per la Biodiversità Parco del Delta Po Emilia-Romagna prevede l’adeguamento e il potenziamento delle fasce frangi fuoco esistenti. Entro fine settembre prenderanno avvio i lavori autorizzati con il nulla osta dell’Ente di Gestione per la Biodiversità Parco del Delta Po Emilia-Romagna, che consisteranno nell’eliminazione degli alberi e arbusti esistenti per una fascia di 10 metri dal confine delle abitazioni, rilasciando gli alberi di particolare pregio purché isolati rispetto alla vegetazione circostante, eliminata per ragioni di sicurezza.

L’area interessata dall’intervento è compresa fra Via Carducci e XXV Traversa e nella fascia prospiciente la frazione Terme di Cervia. Le aree percorse dal fuoco negli anni precedenti sono state oggetto ove possibile di ripiantagione con pini, lecci e querce.

Nell’ultimo anno, a seguito degli eventi meteo avversi, si sono verificati anche cadute di alberi sulle abitazioni private contigue alla pineta stessa e l’intervento in corso consentirà di evitare ulteriori danni futuri. L’amministrazione è attualmente impegnata e rimuovere le piante cadute a seguito delle tromba d’aria di luglio 2023 e nella progettazione di nuovi rimboschimenti in accordo con la Regione Emilia–Romagna e con l’Ente di Gestione per la Biodiversità Parco del Delta Po Emilia–Romagna.