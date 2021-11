Si pattina sul ghiaccio anche a Russi: per le feste di Natale torna la pista in piazza

Da venerdì 26 novembre in piazza Dante a Russi si potrà pattinare sul ghiaccio. Viene infatti inaugurata la pista che il Comune ha voluto far installare nella città per tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio. "Sarà un’attrazione che ci auguriamo possa contribuire ad allietare le festività e a condividere momenti di svago per i nostri concittadini di ogni età, dopo l’anno di stop obbligato per il Covid - afferma l'amministrazione comunale di Russi - Lo scopo è anche quello di creare un’occasione affinché le famiglie siano più motivate ad incontrarsi all’aperto, dove i bambini possano sentirsi uniti e dove il ritorno alle tradizioni aiuti a superare momenti difficili come questo e faccia riconquistare lo spirito sociale delle persone".