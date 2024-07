Si perde nel Parco della Vena del Gesso: interviene il Soccorso Alpino

Intensa giornata quella di sabato per la stazione di Soccorso Alpino monte Falco. Tra gli interventi quello riguardante una signora che aveva perso l'orientamento all'interno del Parco della Vena del Gesso, nel territorio di Brisighella, nel punto di chiamata 6307 lungo il sentiero 511. I tecnici del Soccorso Alpino sono riusciti a inviare alla donna, residente ad Argenta, una cartina geografica per aiutarla a orientarsi meglio per avviarsi verso Borgo Rivola. Nel mentre un tecnico della stazione monte Falco ha raggiunto la signora per accompagnarla in sicurezza in una zona agevole e scortarla all'auto.