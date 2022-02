Si presenta ad un condominio armato di un coltellaccio, paura per i condomini

Scompiglio a Cotignola per un soggetto armato di coltello che si aggirava per il paese. L'allarme è scattato intorno alle 16 di venerdì pomeriggio, da un condominio. A quell'ora, infatti, un soggetto avrebbe iniziato a suonare a ripetizione i campanelli urlando frasi sconnesse e bandendo quello descritto come un coltellaccio. La gente allarmata alle finstre ha chiamato i carabinieri che sono accorsi sul posto. All'arrivo dei militari il soggetto si era già allontanato e subito sono scattate le ricerche per Cotignola. I carabinieri hanno anche visionato nell'immediatezza delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'accaduto e identificare il soggetto. Non sono seguite altre segnalazioni di una persona armata in giro. Sono in corso le indagini.