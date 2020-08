Si realizza il sogno di due giovani fratelli danzatori ravennati

Si realizza il sogno di due giovani danzatori ravennati. Il traguardo raggiunto da Alice e Andrea Pieri è una nuova conquista per il Ravenna Ballet Studio, accademia di danza diretta da Cinzia Di Pizio. Alice, 18 anni, e suo fratello Andrea, 15 anni, hanno iniziato piccolissimi a studiare danza e sono cresciuti come danzatori frequentando i corsi professionali del Ravenna Ballet Studio, collezionando in questi anni numerosi riconoscimenti da parte di prestigiosi maestri ospiti.

E ora, dal prossimo settembre, Alice frequenterà la Codarts di Rotterdam, università leader in Europa nella formazione professionale di danza contemporanea a cui fanno riferimento le più prestigiose compagnie internazionali, mentre Andrea si trasferirà a Lisbona per studiare al Conservatorio Nazionale di Danza, centro artistico speciallizzato nella preparazione di danzatori professionisti. Risultati arrivati dopo selettive audizioni (che in tempi di pandemia sono avvenute on line e quindi anche con un maggior numero di partecipanti) superate grazie a un mix di talento, determinazione e preparazione tecnica. Alice e Andrea si aggiungono così ai tanti allievi che hanno spiccato il volo dalla scuola ravennate per approdare a importanti accademie e compagnie di danza europee.