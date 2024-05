Si riasfalta la rotonda: divieto di transito su viale Europa

Per consentire il rifacimento del manto stradale della rotonda Lettonia, dalle 8 di giovedì 9 maggio alle 19 di venerdì 10 sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto di viale Europa tra la rotonda Francia e la rotonda Danimarca e nel tratto di via Travaglini tra la rotonda Lettonia e la prima traversa a sinistra. I veicoli verranno deviati all’interno del parcheggio del Pala De Andrè o lungo le strade del centro commerciale Teodora.