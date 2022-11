Si ricordano le vittime di tutte le guerre dal 1914: celebrato il Remembrance Day a Villanova

Si è tenuta venerdì nel cimitero di guerra canadese di Villanova di Bagnacavallo la celebrazione del Remembrance Day, giornata di commemorazione osservata nei paesi del Commonwealth e istituita per ricordare le vittime, uomini e donne, di tutte le guerre dal 1914 in poi. La cerimonia commemorativa ha visto la partecipazione dell’assessore Francesco Ravagli, di una rappresentanza del Consiglio di zona di Villanova e di una delegazione militare canadese e inglese della base Nato di Poggio Renatico. Erano inoltre presenti una rappresentanza di Wartime Friends e Stefania Bonetti, figlia di Rosalia Fantoni, che per anni aveva organizzato le relazioni con i canadesi che giungevano a Villanova per onorare i loro caduti presso il locale cimitero di guerra.