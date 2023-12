Si ricostruisce il muro arginale in via Renaccio a Faenza: modifiche alla viabilità

Per i lavori che interessano la ricostruzione del muro arginale, effettuati dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, sono previste alcune modifiche alla viabilità su via Renaccio a Faenza.

Dalle ore 7 di martedì 5 dicembre alle ore 18 di giovedì 29 febbraio 2024 e comunque fino al termine dei lavori: divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito nei box di sosta situati nel parcheggio lungo via Renaccio di fronte ai civici 69-71-73-75-77 e nella relativa corsia di distribuzione; senso unico di marcia con direzione Bologna – Forlì (dal ponte Rosso in direzione Ponte delle Grazie) nel tratto compreso tra l'intersezione semaforica con ponte Rosso/via Ballardini e l'intersezione con via Calamelli; divieto di transito per tutti i veicoli a motore nel tratto compreso tra l'intersezione con via Calamelli e l'intersezione con il parcheggio di piazzale Vittime delle Foibe.

L'accesso al parcheggio di piazzale Vittime delle Foibe sarà garantito in ingresso e uscita attraverso l'accesso situato sul lato Forlì (ponte delle Grazie). Sono esenti dai divieti e obblighi previsti i veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, le autoambulanze durante l’espletamento dei servizi urgenti d’istituto. Sarà compito di movieri della ditta esecutrice dei lavori garantire l'accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto di modifiche alla viabilità, collocare tutta la segnaletica occorrente, anche notturna, di delimitazione del cantiere.