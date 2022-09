Si rinnova il consiglio direttivo del Comitato Cittadino dei Lidi Nord Ravennati: cosa è stato fatto dal 2017

Si terrà venerdì 7 ottobre alle 20,30 nella sala riunioni della Pro loco di Porto Corsini in viale Po 29/a l'assemblea per il rinnovo del consiglio direttivo e quindi delle cariche sociali. "Costituito nel 2017 sul sollecitazione di tanti cittadini di Casal Borsetti, Porto Corsini e Marina Romea, avremmo dovuto svolgere questo adempimento statutario circa un anno fa, ma per le note questioni sanitarie abbiamo responsabilmente preferito attendere il momento più adatto per poter svolgere serenamente questo importante appuntamento - spiegano dal consiglio direttivo -. Lo scopo del nostro comitato è sempre stato quello di dare voce alle istanze delle persone e delle imprese che vivono e operano nel territorio più a nord del comune di Ravenna, senza connotazione politica o partitica ma con la chiara volontà di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e dell'amministrazione comunale e cercare di migliorare le tante questioni rimaste inascoltate da troppo tempo".

"Con spirito critico ma sempre costruttivo ci siamo rivolti alla nostra amministrazione comunale che rimane troppo spesso sorda e immobile nel farsi carico delle richieste e degli appelli dei nostri compaesani ma nonostante questo il nostro comitato ritiene opportuno e importante proseguire con la propria attività di sensibilizzazione affinché il nostro territorio possa essere sempre più una area di crescita sociale, professionale e di sviluppo turistico per il benessere dei residenti e delle imprese che qui operano con dedizione. Abbiamo avviato un eccellente rapporto con le Pro loco di Casal Borsetti, Marina Romea e Porto Corsini che svolgono un importante ruolo di promozione e aggregazione turistica - viene aggiunto -. Insieme a loro abbiamo ottenuto una postazione fissa del 118 per i mesi estivi a servizio dei turisti e cittadini".

"Abbiamo evitato la chiusura definitiva dell'ufficio postale di Porto Corsini, abbiamo evitato che si disperdesse il ruolo importante dei medici di famiglia attraverso aggregazioni che non erano consoni alla nostra realtà. Tanto ancora rimane da fare e grazie al sostegno e al contributo dei nostri concittadini siamo certi che altri e più importanti risultati arriveranno - viene ricordato -. Il 7 ottobre sarà appunto il momento per raccogliere nuovi stimoli e suggerimenti. Invitiamo tutti i residenti e imprenditori ad essere presenti, così come tutte le autorità cittadine e le realtà politiche e sociali che hanno a cuore lo sviluppo dei lidi nord ravennati". Presenzierà all'assemblea la presidente dell'area territoriale del mare Licia Suprani.