Si rinnova l'Ordine dei dottori commercialisti di Ravenna: il nuovo presidente è Vincenzo Morelli

Lunedì e martedì si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna e del Revisore unico, oltre che per la costituzione del nuovo organo di categoria: il Comitato pari opportunità. Come in tutti gli Ordini territoriali italiani, per la prima volta, gli iscritti hanno espresso il voto esclusivamente in modalità da remoto, mediante collegamento ad una piattaforma informatica.

Per il Consiglio dell'Ordine era stata presentata una sola lista con il motto “Valore alla professione” ed è stato eletto Presidente Vincenzo Morelli, che subentra a Gianandrea Facchini non più ricandidabile per aver già ricoperto due mandati consecutivi in seno al Consiglio, come i Consiglieri uscenti Daniela Venturi, Silvia Benelli e Rienzo Gnani. Il nuovo Consiglio, oltre al Presidente, sarà composto dai Consiglieri Chiara Bozzano, Patrizia Colonelli, Chiara Ruffini, Marco Castellani, Nicola Xella, Matteo Dante Gismondi, Maria Teresa Zironi, Davide Galli, Emanuela Dalmonte, Roberto Panico.

E’ stato nominato, inoltre, il Revisore unico, Elena Verna; mentre per il Comitato Pari Opportunità risultano eletti Claudia Cecco, Alessandra Alboni, Francesco Stringa, Giulia Ibra, Clara Bargossi e Alessandra Di Carlo. In occasione della riunione d’insediamento del Consiglio, che rimarrà in carica per un quadriennio, saranno assegnati ai nuovi Consiglieri gli incarichi istituzionali e le deleghe.