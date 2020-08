Si ripristina la segnaletica dei parcheggi a pagamento in centro a Lugo

Lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre saranno eseguiti i lavori di ripristino della segnaletica orizzontale dei parcheggi a pagamento nel centro storico di Lugo. I lavori saranno eseguiti sia nella mattinata che nel pomeriggio con inizio dalle 6; nel corso degli interventi sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta nelle aree interessate.

Gli interventi saranno così suddivisi: il 31 agosto verrà rifatta la segnaletica di viale Masi, via Matteotti, via Tellarini, piazza I Maggio e via Amendola, mentre il secondo giorno ci si sposterà in piazza Trisi, via Garibaldi (tratto via Codazzi/piazza Trisi), via fratelli Cortesi e Collegiata, piazzale Carducci e via Ricci Curbastro. In caso di maltempo la giornata del sabato 5 settembre verrà utilizzata per eventuali recuperi.